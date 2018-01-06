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Семья требует от прокуратуры признать Темирлана Мачаликашвили пострадавшим


06.01.2018   23:06
Семья Мачаликашвили в понедельник обратится в прокуратуру и потребует признать раненного в ходе спецоперации в Панкиси Темирлана Мачашикашвили пострадавшим. Об этом Первому каналу заявила адвокат семьи Мариам Кублашвили.

По словам адвоката, семья ждала официальной справки о состоянии пациента от клиники. Сегодня они получили справку и приложат ее к документам, которые планируют внести в прокуратуру.

Кроме того, Мачаликашвили требуют объективного расследования факта в Панкисском ущелье 26 декабря. Что касается заявления отца Темирлана Мачаликашвили, Малхаза Мачаликашвили, адвокат пока и не подтверждает и не опровергает его слова.

Малхаз Мачаликашвили заявил Первому каналу, что в ходе спецоперации, выстрел был осуществлен после того, как между спецназовцами произошла словесная перепалка, которая была связанна именно с выстрелом.

По словам адвоката, у нее есть много информации о произошедшем, однако она пока не начала опрос. А с будущей недели, когда она начнет опрашивать членов семьи и соседей, сможет более детально говорить о факте.

В связи с нанесением ущерба здоровью 19 летнего Темирлана Мачаликашвили, раненного в ходе спецоперации в Дуиси, в прокуратуре Грузии ведется расследование по факту возможного превышения полномочий со стороны членов спецназа. В ведомстве заявляют, что ведутся следственные мероприятия.






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