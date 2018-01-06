7 января православная церковь Грузии отмечает Рождество Христово

06.01.2018 23:26 7 января православный мир отмечает Рождество Христово. В православных храмах в эту ночь пройдут праздничные богослужения.



Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II вместе с членами Священного синода и священнослужителями начнет сегодня в 23:00 праздничное рождественское богослужение в кафедральном соборе Пресвятой Троицы – Самеба.



Прямую трансляцию богослужения представит Первый канал Общественного Вещателя.



Традиционно, паства ожидает и рождественскую эпистолу Илии Второго, в которой его Святейшество обратит внимание на важные вопросы.



Позднее, в рождественскую ночь в окнах зажгут свечи – уже несколько лет население встречает праздник именно так. Основал традицию Илия Второй. Свечи в окнах в праздник Рождества символизируют рождение Спасителя.



В праздник Рождества для православных верующих заканчивается 40-дневный Рождественский пост, который начался 28 ноября.



Завтра в Тбилиси пройдет традиционное рождественское шествие «Алило».



Театрализованное шествие начнется с площади Роз и завершится торжественной литургией в кафедральном соборе Пресвятой Троицы – Самеба.















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