Эпистола Илии Второго: Вечное блаженство – главная цель человека

07.01.2018 13:24 Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй отслужил в Кафедральном Соборе Пресвятой Троицы – Самеба, праздничную литургию в ночь Рождества Христова. Глава Грузинской православной церкви обратился к верующим с традиционным рождественским посланием.



В эпистоле говорится о важности сохранения веры и борьбе с вызовами современного мира.



«Когда мы смотрим на наше современное положение, нас охватывает определенный страх и недовольство, поскольку мало кто живет по правилам христианства», — пишет Илия Второй.



Патриарх напомнил верующим, что целью человека должно быть не земное счастье, богатства и высокие должности, а вечное блаженство, чувство радости и нахождение в Царствие Небесном рядом с Христом. Патриарх особенно отметил роль Церкви в жизни человека, который избрал путь единения с Богом.



«Следует подчеркнуть, что Православная Церковь никогда не применяет силу по отношению к личности. Несмотря на то, что Бог всемогущ, для него чуждо ограничение нас в какой-либо форме (а грех делает из человека раба и подчиняет его себе). Он показывает человечеству и каждому из нас пути спасения и предлагает нам сосуществование в нашей душе и в нашей среде, для победы над преобладающей силой зла. Для этого недостаточно только нашей словесной исповеди, ни глубоких богословских знаний, ни выполнения правил, необходима деятельность каждого из нас, выраженная в наших действиях борьбы за победу», — говорится в рождественской эпистоле.



Илия Второй обратил внимание на процессы, происходящие сегодня в мире.



«Часто человек не может выбраться из создавшихся ситуаций. Рушатся семьи, без присмотра остаются дети. Властвует ложь, гордыня, эгоизм и зависть. Люди пытаются найти выход в приеме наркотиков, чем еще более усугубляют положение», — сказал он, добавив, что в Грузии «необходимо разработать такую наркополитику, которая оградит молодых и создаст отрицательный настрой в отношении этого тяжелейшего недуга».



Важное место в рождественском послании Илии Второго было отведено проблеме низкой рождаемости. По мнению Патриарха, Грузия стоит на пороге демографической катастрофы.



«В то время как страна стоит на пороге демографической катастрофы, всем следует быть особенно осторожными и предусмотрительными, чтобы осуществился правильный комплексный подход к данной проблеме и реально сделать шаги, которые принесут результаты», — говорится в эпистоле.



Илия Второй выразил уверенность в том, что страна, которая находится под особым покровительством Господа и Богородицы, и на протяжении 2000 лет показала множество примеров самопожертвования во имя веры, сохранит дух борца за христианство.



«Особую надежду на это мне дает наше будущее поколение. Изумительно талантливые и боголюбивые наши дети», — говорится в рождественской эпистоле.



Кроме детей, Илия Второй благословил заключенных, больных и нуждающихся, поздравив всех с Рождеством



«Поздравляю еще раз с праздником грузин, абхазов, осетин, греков, украинцев, русских, евреев, азербайджанцев, армян, удин, езидов, курдов, ингушей, черкесов, чеченцев и лезгин, всех жителей Грузии и соотечественников, проживающих за пределами Грузии», — говорится в эпистоле.















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