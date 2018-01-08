За 11 месяцев 2017 года суды определили меру пресечения 8 533 лицам

08.01.2018 15:36 За 11 месяцев 2017 года в Грузии суды определили меру пресечения 8 533 лицам. Как отмечается в статистических данных, опубликованных общими судами, из рассмотренных ходатайств о мере пресечения заключение проведено в отношении 2 891 лица, нетюремное мероприятие избрали для 5 642 человек.



В отношении 5 217 лиц суд в виде меры пресечения применил залог, а в оставшихся 425 случаях - другую нетюремную меру пресечения.



Примечательно, что, по сравнению с данными за 11 месяцев 2016 года, увеличился показатель определения в качестве меры пресечения как заключения, так и залога.

















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