Полицейскому сломали челюсть за выписанный некогда автодорожный штраф

08.01.2018 15:42 Полицейского, которого доставили в больницу со сломанной челюстью в канун Рождества, выпишут в понедельник, заявляет руководитель хирургического департамента медицинского центра "Гормеди" Мераб Майсурадзе.



По данным СМИ, полицейский находился в одном из ресторанов в городе Гори (регион Шида Картли). Там у него произошла драка с человеком, который сидел за соседним столом. Тогда он и получил травму нижней челюсти.



"Пациенту сделали операцию. Состояние его здоровья стабильное. Сегодня его выпишут из больницы на амбулаторное лечение", — сказал Маисурадзе.



По одной из версий, причиной инцидента стал личный конфликт. Как рассказали очевидцы, гражданин подрался с сотрудником полиции из-за выписанного им ранее штрафа. По другой версии, во время танца произошла словесная перепалка, которая переросла с драку.



Уголовное дело возбужден по статье "хулиганство", что карается штрафом или общественно полезным трудом на срок от 120 до 180 часов, или исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок. О других деталях в МВД Грузии не сообщили.















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