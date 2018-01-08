Клиники в Турции и Австрии готовы принять на лечение раненого в ходе спецоперации Темирлана Мачаликашвили

08.01.2018 15:45 Две клиники в Турции выразили готовность принять на лечение раненного во время спецоперации в Панкисском ущелье Тамирлана Мачаликашвили. Об этом сегодня сообщает телеканал «Рустави-2».



После нескольких консилиумов врачи пришли к выводу, что 19-летнего Мачаликашвили можно вывозить из страны для продолжения лечения в зарубежной клинике.



По оценкам врачей, состояние Мачаликашвили, который был ранен в голову и плечо во время спецоперации 26 декабря 2017 года, до сих пор стабильно тяжелое. Медики также указывают на то, что динамики ухудшения его здоровья также не наблюдается.



Теперь семья Мачаликашвили должна решить, где продолжить лечение раненого. По словам членов семьи, они ожидают ответа от министерства здравоохранения и социальной защиты Грузии по поводу финансирования лечения молодого человека.



До этого времени согласие на лечение Мачаликашвили давала только одна клиника в Австрии.



Как уже сообщалось, сотрудники Службы госбезопасности Грузии в результате спецоперации в ночь на 26 декабря задержали Зураба Горнакашвили, Руслана Алдамова, Рамаза Маргошвили, Бадура Чопанашвили и Темирлана Мачаликашвили по подозрению в пособничестве террористу Ахмеду Чатаеву. По данным СГБ, Мачаликашвили во время ареста оказал сопротивление и попытался взорвать ручную гранату, после чего спецназовцы выстрелили ему в голову и в плечо.



СГБ обвиняет задержанных жителей Панкисского ущелья в оказании помощи Чатаеву и его группировке, которая тайно попала в Грузию из Турции и обосновалась в квартире на проспекте монаха Габриела в Тбилиси.



Для задержания группировки Чатаева СГБ 21-22 ноября провело масштабную антитеррористическую операцию. Вооруженная группа оказала вооруженное сопротивление, в результате чего погиб сотрудник спецназа СГБ Иване Голашвили, ранения получили еще четверо сотрудников правоохранительных органов.



Чатаев подорвал себя в квартире. В результате спецоперации были ликвидированы Ибрагим Адашев и Асланбек Солтахмадов. Еще один, Шоайп Борзиев задержан накануне спецоперации. Все трое являются гражданами России.



По данным СГБ, группировка Чатаева планировала теракты против дипмиссий в Грузии и Турции.















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