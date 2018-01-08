В возрасте 95 лет скончалась академик Марика Лорткипанидзе

08.01.2018 16:56 Скончалась грузинский историк, член Национальной Академии наук Марика Лорткипанидзе.



Марика Лорткипанидзе родилась в 1922 году. Окончила Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили. С 1947 года работала младшим научным сотрудником института истории Национальной Академии наук. С 1956 года – старшим научным сотрудником, с 1966 года – ведущим научным сотрудником. В 1972–78 годы возглавляла кафедру истории Грузии Тбилисского государственного университета. Доктор исторических наук.



В 2000 году Марика Лорткипанидзе была награждена Орденом Чести.















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