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В возрасте 95 лет скончалась академик Марика Лорткипанидзе
08.01.2018 16:56
Скончалась грузинский историк, член Национальной Академии наук Марика Лорткипанидзе.
Марика Лорткипанидзе родилась в 1922 году. Окончила Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили. С 1947 года работала младшим научным сотрудником института истории Национальной Академии наук. С 1956 года – старшим научным сотрудником, с 1966 года – ведущим научным сотрудником. В 1972–78 годы возглавляла кафедру истории Грузии Тбилисского государственного университета. Доктор исторических наук.
В 2000 году Марика Лорткипанидзе была награждена Орденом Чести.
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