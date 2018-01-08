Адвокат Темирлана Мачаликашвили подозревает, что переговоры о его лечении за рубежом ведет СГБ

08.01.2018 19:44 Адвокат семьи Мачаликашвили подозревает, что переговоры с заграничными клиниками о лечении Темирлана Мачаликашвили ведет не Министерство здравоохранения, а Служба государственной безопасности Грузии. Адвокат Цира Джавахишвили заявила "Интерпрессньюс, что четыре дня назад Грузия получила согласие одной из клиник Германии о принятии Мачаликашвили, однако Министерство здравоохранения отказалось от перевозки раненного в Панкисское ущелье. В то же время, по словам адвоката, сейчас согласие о перевозке Мачаликашвили получили из такой клиники, которая отличается не особо качественным лечением в Турции.



Джавахишвили подозревает, что перевозка Мачаликашвили в турецкую клинику входит в интересы СГБ, поскольку считает, что спецоперации 22 ноября и 21 декабря были проведены совместно с Турцией.



"Согласие принять Темирлана Мачаликашвили пришло из такой турецкой клиники, которая даже ни второстепенная. Четыре дня назад Министерство здравоохранения получило согласие германской клиники принять Темирлана, но они отказались. Я уже подозреваю, что переговоры о принятии и лечении Темирлана ведет ни Министерство здравоохранения, а безопасность, поскольку спецоперации, которые провели в Тбилиси и Панкиси, проводились совместно с государством Турция. Поэтому хотят перевезти Мачаликашвили в турецкую клинику низкого качества. Объявили, будто у Германии не было мест, а это ложь"- заявила Цира Джавахишвили.



По ее же словам, семье, и адвокатам Мачаликашвили не известно, к скольким клиникам обратилось Министерство здравоохранения с просьбой принять, и лечить раненного.



"Нам не известно, во сколько клиник были отправлены просьбы по делу Темирлана, и откуда они получили ответ. Мы официально затребовали эту информацию из Министерства здравоохранения, но пока не получили ответ. Возникает подозрение, что их не устраивает, чтобы Темирлан Мачаликашвили остался в живых, поскольку только он может дать ответ на многие вопросы, которые есть в деле"- заявила адвокат.

















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