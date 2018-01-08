Жители Гори проводят акцию протеста против компании SOCAR

08.01.2018 20:16 В Гори состоялась еще одна акция протеста населения, недовольного из-за начисленного платежа на природный газ.



По сообщению корреспондента "Ньюпост", собравшиеся на акции потребовали, чтобы "SOCAR Джорджия газ" списала чрезмерные суммы, которые по их заявлению, необоснованно выписали им в декабре месяце за потребление природного газа. Акция началась на центральной площади Гори, и продолжилась перед зданием мэрии.



Население, недовольное из-за начисленного платежа за природный газ, встретилось с мэром и председателем городского собрания Гори. Участники акции потребовали, чтобы Константин Тавзарашвили и Давид Размадзе включились в это дело, и предприняли действенные шаги. Мэр обещал собравшимся помочь, и сделать определенные шаги в рамках своей компетенции.



Стороны сошлись в том, что проблема является масштабной, и касается всего населения муниципалитета. Мэр Гори призвал участников встречи, написать заявления на имя SOCAR.



В частности граждане, которые считают, что налог на газ в декабре был искусственно увеличен, имеют возможность написать заявления в Центре демократической включенности Гори, и потребовать, чтобы компания газа изучила вопрос. По заявлению мэра, в этом случае до завершения разбирательства абонентам не будет ограничена поставка газоснабжения из-за задолженности. 0



Сегодня стало известно, что жители Гори, которые считают себя пострадавшими, подадут коллективное заявление в прокуратуру против SOCAR.

















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