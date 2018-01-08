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Донецкий «Шахтер» вступил в борьбу за грузинского вундеркинда
08.01.2018 22:36
Донецкий "«Шахтер»" может усилиться в зимнее межсезонье полузащитником бельгийского "Гента" Георги Чакветадзе.
Как утверждает издание HLN, "горняки" готовы заплатить за 18-летнего грузинского вундеркинда 6 миллионов евро. При этом, по данным источника, чемпионам Украины придется выдержать серьезную конкуренцию и выиграть трансферную войну в топ-клубов Германии и Англии - мюнхенской "Баварии" и лондонского "Тоттенхэма".
Кроме того, в услугах футболиста юношеской сборной Грузии заинтересован еще один представитель английской Премьер-лиги - "Борнмут".
В свою очередь, руководство "Гента" хочет оставить талантливого игрока в своей команде, но готово пойти навстречу полузащитнику, если он захочет сменить клуб.
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