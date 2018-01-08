Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Донецкий «Шахтер» вступил в борьбу за грузинского вундеркинда


08.01.2018   22:36
Донецкий "«Шахтер»" может усилиться в зимнее межсезонье полузащитником бельгийского "Гента" Георги Чакветадзе.

Как утверждает издание HLN, "горняки" готовы заплатить за 18-летнего грузинского вундеркинда 6 миллионов евро. При этом, по данным источника, чемпионам Украины придется выдержать серьезную конкуренцию и выиграть трансферную войну в топ-клубов Германии и Англии - мюнхенской "Баварии" и лондонского "Тоттенхэма".

Кроме того, в услугах футболиста юношеской сборной Грузии заинтересован еще один представитель английской Премьер-лиги - "Борнмут".

В свою очередь, руководство "Гента" хочет оставить талантливого игрока в своей команде, но готово пойти навстречу полузащитнику, если он захочет сменить клуб.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Киндзмараули» лидирует по объемам экспорта
Экспорт газа в Грузию через Армению по-прежнему находится на повестке дня
Резервы Нацбанка Грузии достигли максимального после 2013 года показателя
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации
Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии первые лица государства скорбят о смерти академика Лорткипанидзе
В Ингушетии угрожали жизни родителей ингушского оппозиционера
Активисты «Правого руля» потребовали встречи с премьером Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна