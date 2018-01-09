Марику Лорткипанидзе похоронят в Дидубийском пантеоне

09.01.2018 14:33 Грузинского историка Марику Лорткипанидзе похоронят в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.



Как заявляют в пресс-службе Тбилисского государственного университета, 11 января в Сионском соборе пройдет гражданская панихида, а в 15:00 Марику Лорткипанидзе похоронят в Дидубийском пантеоне.



Грузинский историк, член Национальной Академии наук Марика Лорткипанидзе родилась в 1922 году. Окончила Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили. С 1947 года работала младшим научным сотрудником института истории Национальной Академии наук. С 1956 года – старшим научным сотрудником, с 1966 года – ведущим научным сотрудником. В 1972–78 годы возглавляла кафедру истории Грузии Тбилисского государственного университета. Доктор исторических наук. В 2000 году была награждена Орденом Чести.















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