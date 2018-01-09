Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор по «делу фотографов»

09.01.2018 14:55 Тбилисский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты и оставил без изменений приговор лиц обвиняемых по т.н делу фотографов. Тбилисский городской суд вынес обвнитительные приговоры Давиду Девнозашвили и Александру Мухадзе 20 июля 2017 года. Об этом сообщает Главная прокуратура Грузии.



«Представленные доказательства государственным обвинителем и вердикт суда подтверждают:



7 июля 2011 года сотрудниками МВД Грузии были задержаны по обвинению в шпионстве фоторепортер европейского фотоагентства «Эпа» Зураб Курцикидзе, фоторепортер министерства иностранных дел Грузии Георгий Абдаладзе, фоторепортер администрации президента Грузии Ираклий Геденидзе и его супруга, фоторепортер редакции «Прайм Тайм» Нателла Геденидзе, которые были переведены в изолятор временного содержания Тбилиси №1.



Заместитель начальника территориального управления департамента контрразведки города Тбилиси Давид Девнозашвили решил осуществить на задержанных фотографов психологическое давление и путем запугивания получить от них признательные показания в участии в шпионской сети.



С этой целью Давид Девнозашвили 7-8 июля 2011 года неофициально находился во временном изоляторе, несколько раз встретился с задержанными супругами Геденидзе, пригрозил распространением пикантных фото Нателлы Геденидзе и шантажировал супругов будущим их детей.В результате ему удалось добиться признательных показаний об участии супруг Геденидзе в шпионской сети.



Давид Девнозашвили также с помощью директора учреждения по исполнению наказаний №8 Александра Мухадзе, который организовывал тайные встречи правоохранителей с фотографами, несколько раз встретился с Зурабом Курцикидзе, которого вынудил под психологическим давлением дать заведомо ложные показания.



После того, как с помощью психологического давления Девнозашвили получил признательные показания от Ираклия Геденидзе, Нателлы Геденидзе и Зураба Курцикидзе, он, 15 июля 2011 года в ночные часы в исправительном учреждении №8, с помощию директора тюрьмы Александра Мухадзе, тайно встретился с Георгием Абдаладзе. Девнозашвили говорил Абдаладзе, что он находится в «их руках» и что «они сделают с ним все, что захотят». Разговор коснулся сына Абдаладзе, который мог случайно попасть в аварию.



В результате осуществленного психологического давления Георгий Абдаладзе дал заведомо ложные показания, которые затем были записаны на видеокамеру и стали доказательством для начала в отношении него уголовного преследования и фальсификации улик в деле.



Факт превышения служебными полномочиями Давидом Девнозашвили в отношении Зураба Курцикидзе, Георгия Абдаладзе, Нателлы и Ираклия Геденидзе послужил грубым нарушением прав вышеперечисленных лиц, унижения их достоинства и нарушение законных интересов государства.



По решению суда, Давиду Девнозашвили присудили 6 лет лишения свободы, что при исполнении закона «Об амнистии» было определено сроком – 4 года и 6 месяцев, а также дополнительного приговора — 1 год и 4 месяца с запретом права на занятие должностей. Александру Мухадзе наказание было определено 2 годами лишения свободы и сокращено на полгода ввиду задействования закона «Об амнистии», а также запрет на занятие должностей сроком на 1 год и 4 месяца», — говорится в заявлении Главной прокуратуры Грузии.















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