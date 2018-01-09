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Пропавший неделю назад молодой человек обнаружен мертвым в Тбилиси
09.01.2018 15:01
Тело Давида Ториашвили, которого близкие и полиция разыскивали больше недели, обнаружен в одном из домов близ старого автовокзала в районе Ортачала в Тбилиси. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».
Всю ночь на месте работали эксперт-криминалисты. На теле 20-летнего молодого человека обнаружены следы физического насилия, а также рана в области шеи.
Следствие ведется по статье «умышленное убийство», что предусматривает лишение свободы сроком от семи до 15 лет.
Семья искала молодого человека около 10 дней. В последний раз его зафиксировали камеры наблюдения на бензозаправочной станции на улице Гулия.
Молодого человека запомнили и очевидцы — он заходил в магазин, откуда звонил другу, при этом был избит. По данным телекомпании, в деле уже есть подозреваемый, но он скрывается от следствия.
О мотиве убийства члены семьи и близкие погибшего не говорят.
"Новости-Грузия"
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