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Глава НЦКЗ дает населению рекомендации в связи с вирусом гриппа
09.01.2018 18:07
В этом году сезон гриппа как в Европе, так и у нас проходит сравнительно спокойно, в Грузии пока что циркуляция вируса гриппа лабораторно не подтверждалась, - об этом заявил директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, сегодня в Грузии циркулируют вирусы, схожие с гриппом.
«В этом году сезон гриппа как в Европе, так и у нас проходит сравнительно спокойно. В некоторых странах Европы циркуляция вируса гриппа была замечена лишь после декабря. У нас вирус гриппа лабораторно пока не подтверждался. Сегодня в стране в основном циркулируют вирусы, схожие с гриппом – риновирус, а также т.н. респираторно-синцитиальный вирус, который особенно в детях вызывает похожие с гриппом симптомы, и сравнительно с аденовирусом и риновирусом, протекает более сложно, однако не так сложно, как настоящий грипп», - заявил Амиран Гамкрелидзе.
По его же словам, вирус гриппа в Грузии появится, наверное, в конце января.
Амиран Гамкрелидзе в связи с гриппом предлагает населению три рекомендации: своевременная прививка, при появлении симптомов оставаться дома и лечиться в соответствии с советами врача.
По заявлению директора Центра контроля заболеваний, для превенции также важно своевременное проветривание домов и рабочих мест, а также нужно часто мыть руки и т.д.
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