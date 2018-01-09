Глава НЦКЗ дает населению рекомендации в связи с вирусом гриппа

09.01.2018 18:07 В этом году сезон гриппа как в Европе, так и у нас проходит сравнительно спокойно, в Грузии пока что циркуляция вируса гриппа лабораторно не подтверждалась, - об этом заявил директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, сегодня в Грузии циркулируют вирусы, схожие с гриппом.



«В этом году сезон гриппа как в Европе, так и у нас проходит сравнительно спокойно. В некоторых странах Европы циркуляция вируса гриппа была замечена лишь после декабря. У нас вирус гриппа лабораторно пока не подтверждался. Сегодня в стране в основном циркулируют вирусы, схожие с гриппом – риновирус, а также т.н. респираторно-синцитиальный вирус, который особенно в детях вызывает похожие с гриппом симптомы, и сравнительно с аденовирусом и риновирусом, протекает более сложно, однако не так сложно, как настоящий грипп», - заявил Амиран Гамкрелидзе.



По его же словам, вирус гриппа в Грузии появится, наверное, в конце января.



Амиран Гамкрелидзе в связи с гриппом предлагает населению три рекомендации: своевременная прививка, при появлении симптомов оставаться дома и лечиться в соответствии с советами врача.



По заявлению директора Центра контроля заболеваний, для превенции также важно своевременное проветривание домов и рабочих мест, а также нужно часто мыть руки и т.д.















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