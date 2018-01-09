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EMC подает в ЕСПЧ иск против Грузии по делу трех экомигрантов


09.01.2018   19:20
Центр обучения и мониторинга прав человека (EMC) вносит иск против государства в Европейский суд по делу трех экомигрантов.

По данным EMC, представленная в Европейский суд заявка касается невыполнения обязательств по защите прав трех экомигрантов (двух семей), проживающих в зоне высокого риска оползней в селе Ведзатхеви Душетского муниципалитета.

По их информации, государство в 2015 году, именно по причине угрозы жизни, выселило из села 8 семей. Отказали в выселении Набиси Звиадаури, и семье Вепхвии Ардотели и Лии Звиадаури.

«Из-за существующей в селе опасности, дети Вепхвии Ардотели и Лии Звиадаури временно живут в Жинвали, в доме тети. Опираясь на данные обстоятельства, EMC, как представитель истцов, обращается к Европейскому суду с просьбой установить нарушение второй (право на жизнь), восьмой (право на личную и семейную жизнь) и тринадцатой (право на правовые механизмы защиты) статей конвенции», — говорят в EMC.







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