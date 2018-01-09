Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Семья Тамерлана Мачаликашвили согласна на перевод пациента в Турцию


09.01.2018   19:34
Семья Тамерлана Мачаликашвили согласна на перевод пациента в Турцию.

По словам отца раненного в ходе спецоперации Темирлана Мачаликашвили, Малхаза Мачаликашвили, семья согласилась на перевод пациента в Стамбул, в клинику «Коч» для дальнейшего лечения.

«Положение без изменений, состояние критическое. Мы требовали, чтобы моего сына направили в Германию, однако СГБ и МВД перекрыли нам все пути в Европу. Поэтому мы согласны на перевод в Турцию. На данном этапе меня волнует состояние моего сына, чтобы его срочно перевезли, так как даже один день имеет значение», — заявляет Малхаз Мачаликашвили.

По словам врача Зазы Лурсманашвили, состояние пациента к этому времени вновь крайне тяжелое. Соответственно высоки риски во время его транспортировки. По словам врача, клиника, которую выбрало министерство здравоохранения, неприемлема для семьи, и они сами остановили выбор на клинике «Коча» в Стамбуле.

«Менеджер этой клиники недавно приезжал к нам. У него была информация о пациенте еще 29 декабря на основании материалов, переданных семьей. Это клиника «Коч» в Стамбуле. По моей информации, семья согласилась недавно. Министерство здравоохранения начало соответствующие процедуры, нужно пройти определенные этапы. На это нужно время, возможно несколько дней», — заявляет врач Заза Лурсманашвили.

Вчера министерство труда, здравоохранения и социальной защиты получило от немецкой клиники «Шарите» отказ на принятие пациента Темирлана Мачаликашвили для продолжения лечения.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские экспортеры смогут принять участие в китайской выставке
Правительство Грузии займется увеличением уровня жизни в селах
20 грузинских и польских организаций объединились в торгово-экономическую палату
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации
Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров заявил, что ему не нравится вести Instagram
В Чечне задержан руководитель грозненского офиса центра "Мемориал"
Посол Грузии: визит Тибилова в Боснию носит частный характер
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна