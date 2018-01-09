Семья Тамерлана Мачаликашвили согласна на перевод пациента в Турцию

09.01.2018 19:34 Семья Тамерлана Мачаликашвили согласна на перевод пациента в Турцию.



По словам отца раненного в ходе спецоперации Темирлана Мачаликашвили, Малхаза Мачаликашвили, семья согласилась на перевод пациента в Стамбул, в клинику «Коч» для дальнейшего лечения.



«Положение без изменений, состояние критическое. Мы требовали, чтобы моего сына направили в Германию, однако СГБ и МВД перекрыли нам все пути в Европу. Поэтому мы согласны на перевод в Турцию. На данном этапе меня волнует состояние моего сына, чтобы его срочно перевезли, так как даже один день имеет значение», — заявляет Малхаз Мачаликашвили.



По словам врача Зазы Лурсманашвили, состояние пациента к этому времени вновь крайне тяжелое. Соответственно высоки риски во время его транспортировки. По словам врача, клиника, которую выбрало министерство здравоохранения, неприемлема для семьи, и они сами остановили выбор на клинике «Коча» в Стамбуле.



«Менеджер этой клиники недавно приезжал к нам. У него была информация о пациенте еще 29 декабря на основании материалов, переданных семьей. Это клиника «Коч» в Стамбуле. По моей информации, семья согласилась недавно. Министерство здравоохранения начало соответствующие процедуры, нужно пройти определенные этапы. На это нужно время, возможно несколько дней», — заявляет врач Заза Лурсманашвили.



Вчера министерство труда, здравоохранения и социальной защиты получило от немецкой клиники «Шарите» отказ на принятие пациента Темирлана Мачаликашвили для продолжения лечения.

















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