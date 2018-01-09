В Зестафони перепутали усопших

09.01.2018 19:55 В Зестафони (Зап. Грузия) перепутали усопших. Скончавшихся по ошибке передали родственникам в одной из больниц в Кутаиси. О факте семьям стало известно лишь через несколько дней.



Сегодня похоронили обоих усопших – члены семей обменялись покойниками несколько часов назад. Как заявила одна из скорбящих Наргиза Рухадзе Первому каналу, она не узнала усопшего на лицо, однако посчитала, что его изменила болезнь.



«Нам показалось, что у усопшего распухло лицо, и мы подумали, что это по вине болезни», — отметила она.



Семьи считают случившееся ошибкой больницы.

















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