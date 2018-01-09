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В Тбилиси выставят грузинские документы реестра «Памяти мира» ЮНЕСКО


09.01.2018   21:32
Выставка «Грузинские рукописи в реестре ЮНЕСКО «Памяти мира»» откроется 10 января в Национальном архиве Грузии.

«Память мира» — это программа по защите всемирного документального наследия, учрежденная в 1992 году. В 2011 году в список «Памяти мира» вошли византийские рукописи из Грузии — это коллекция из почти тысячи работ, некоторые из которых относятся к V веку нашей эры.

Еще два документа из Грузии вошли под защиту программы ЮНЕСКО в 2015 году: это коллекция рукописей поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и древнейшие манускрипты Византийского периода.

Как отмечают в Архиве, на экспозиции можно будет увидеть оригиналы и фотокопии тех рукописей и исторических документов, которые хранятся в «Памяти мира» с 2013 года.

На экспозиции можно увидеть евангелие-палимпсест — это такой вид пергамента, где первоначальный текст стирался и заменялся новым. В этом евангелии каждая строчка нанесена поверх еще более древних надписей, самый старый из которых ученые датируют IX-X веками.

Посетители выставки также увидят восемь древнейших рукописей и Атлас грузинского царевича, историка и географа Вахушти Багратиони и его «Описание Царства Грузинского».

«На экспозиции широкая общественность получить шанс детально ознакомиться со всеми теми документами, которым был присужден статус мирового наследия. Выставка продлится месяц. Посещение бесплатное», — говорится в сообщении организаторов.

Адрес Национального архива Грузии – проспект Важа-Пшавела №1/ пр.Пекина №40.

"Новости-Грузия"





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