В Тбилиси выставят грузинские документы реестра «Памяти мира» ЮНЕСКО

09.01.2018 21:32 Выставка «Грузинские рукописи в реестре ЮНЕСКО «Памяти мира»» откроется 10 января в Национальном архиве Грузии.



«Память мира» — это программа по защите всемирного документального наследия, учрежденная в 1992 году. В 2011 году в список «Памяти мира» вошли византийские рукописи из Грузии — это коллекция из почти тысячи работ, некоторые из которых относятся к V веку нашей эры.



Еще два документа из Грузии вошли под защиту программы ЮНЕСКО в 2015 году: это коллекция рукописей поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и древнейшие манускрипты Византийского периода.



Как отмечают в Архиве, на экспозиции можно будет увидеть оригиналы и фотокопии тех рукописей и исторических документов, которые хранятся в «Памяти мира» с 2013 года.



На экспозиции можно увидеть евангелие-палимпсест — это такой вид пергамента, где первоначальный текст стирался и заменялся новым. В этом евангелии каждая строчка нанесена поверх еще более древних надписей, самый старый из которых ученые датируют IX-X веками.



Посетители выставки также увидят восемь древнейших рукописей и Атлас грузинского царевича, историка и географа Вахушти Багратиони и его «Описание Царства Грузинского».



«На экспозиции широкая общественность получить шанс детально ознакомиться со всеми теми документами, которым был присужден статус мирового наследия. Выставка продлится месяц. Посещение бесплатное», — говорится в сообщении организаторов.



Адрес Национального архива Грузии – проспект Важа-Пшавела №1/ пр.Пекина №40.



"Новости-Грузия"











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