Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ансамбль «Сухишвили» выступит вместе с рок-группой Young Georgian Lolitaz


10.01.2018   12:29
На Старый новый год в Тбилиси состоится необычный концерт – 13 января Национальный балет Грузии «Сухишвили» выступит вместе с рок-группой Young Georgian Lolitaz, представлявшей Грузию на «Евровидении 2016».

Это необычное слияние музыки и танца разных стилей будет представлено в мультифункциональном пространстве «Республика» на площади Роз, в 21:00.

«Мы будем играть, а «Сухишвили» — танцевать. Это будет одна композиция. Что будем играть, не скажу: придете, посмотрите. Сюрприз. Скажу лишь, что это будет что-то новое», — сообщил журналистам фронтмен Young Georgian Lolitaz Ника Кочаров.

Известно, что ансамбль «Сухишвили» также исполнит свою новую программу «Цеква картули» («Танец грузинский»). В нее входят танец «Игра», поставленный на песню «Ркацители» Ниаза Диасамидзе, танец «Отобаиа», «Орнамент» и другие.

В финале вечера будут играть диджеи N!koloz (Николоз Амиреджиби) и Liza Rivs (Лиза Басилая).

Билеты на концерт можно приобрести в кассах филармонии и онлайн.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии электроэнергия стоит дороже всех на постсоветском пространстве
Жизнь в Грузии дорожает все больше
Грузия планирует увеличить экспорт электроэнергии на 23%, импорт - на 19%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба отказался отстранять главу своей администрации
Митингующих у здания «парламента» призвали разойтись
Украинские пограничники задержали судно из Абхазии с контрабандным грузом (+видео)
В Абхазии неспокойно - освобождение Лукава стало лакмусовой бумажкой
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Ингушетии в дом родителей оппозиционера Хазбиева бросили гранату
Жительница Чечни записала видеообращение к Кадырову
«Елк» попытается акциями протеста предотвратить негативные последствия новых подорожаний
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна