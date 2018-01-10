Ансамбль «Сухишвили» выступит вместе с рок-группой Young Georgian Lolitaz

10.01.2018 12:29 На Старый новый год в Тбилиси состоится необычный концерт – 13 января Национальный балет Грузии «Сухишвили» выступит вместе с рок-группой Young Georgian Lolitaz, представлявшей Грузию на «Евровидении 2016».



Это необычное слияние музыки и танца разных стилей будет представлено в мультифункциональном пространстве «Республика» на площади Роз, в 21:00.



«Мы будем играть, а «Сухишвили» — танцевать. Это будет одна композиция. Что будем играть, не скажу: придете, посмотрите. Сюрприз. Скажу лишь, что это будет что-то новое», — сообщил журналистам фронтмен Young Georgian Lolitaz Ника Кочаров.



Известно, что ансамбль «Сухишвили» также исполнит свою новую программу «Цеква картули» («Танец грузинский»). В нее входят танец «Игра», поставленный на песню «Ркацители» Ниаза Диасамидзе, танец «Отобаиа», «Орнамент» и другие.



В финале вечера будут играть диджеи N!koloz (Николоз Амиреджиби) и Liza Rivs (Лиза Басилая).



Билеты на концерт можно приобрести в кассах филармонии и онлайн.



"Новости-Грузия"











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