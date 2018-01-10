В видеоигре «Цивилизация» появился персонаж грузинской царицы Тамар

10.01.2018 13:38 В популярной во всем мире видеоигре «Цивилизация» появился персонаж грузинской царицы Тамар.



Легендарная правительница Грузии 12 века появилась в шестой части игры в качестве одного из девяти лидеров. Игроки могут выбрать роль Тамар и «править» Грузией той эпохи, которая считается «золотым веком» в истории страны. Именно в этот период Грузия стала одной из великих держав Ближнего Востока и сильнейшим государством христианского Востока, охватывая территорию от Северного Кавказа до Северного Ирана.



Обновленная версия игры Civilization VI: Rise and Fall выйдет 8 февраля 2018 года.



Игра Civilization была создана в 1991 году и относится к жанру стратегий. Игрок должен создать империю, используя имеющиеся природные ресурсы и периодически отражая нападения врагов.



Ранее разработчики 4X-стратегии Civilization VI: Rise and Fall намекали на скорое представление ещё одной нации. Игроки предположили, что это будет Грузия, и оказались правы.



В трейлере игры рассказывается об особенностях новой страны и ее правительницы.



В видеоигре Грузия представлена в качестве страны с гербом и девизом «Сила в единстве». Персонаж царицы Тамар говорит на грузинском языке, а сопровождается игра грузинскими фольклорными мотивами.



Уникальная особенность Тамар Великой получила название «Слава мира, царства и веры». Объявив войну за протекторат, в течение нескольких первых ходов царица получает дополнительные очки Веры. Также она получает бесплатных дополнительных послов, если отправляет послов в города-государства, где доминирует христианская религия.



Тамар характеризуется как универсальный лидер, который может рассчитывать на любой тип победы. Отмечается ее талант к дипломатии и любовь к искусству. При наступлении Золотого Века нация получает дополнительные бонусы.



В качестве уникальных зданий представлены «цихе», в переводе с грузинского это означает крепость. В отличии от стен эпохи Возрождения они требуют меньших затрат на строительство. Кроме того, строение даёт дополнительные очки Веры.



Уникальный юнит Грузии — хевсуры. Это юнит ближнего боя, который получает бонусы при сражении на холмах, а также игнорирует штрафы при перемещении через территории этого типа.



Чтобы использовать преимущества Грузии, нужно выбирать холмистую территорию для постройки городов, чтобы хевсуры раскрыли свой потенциал. Сдержать натиск врагов помогут уникальные стены.



"Новости-Грузия"











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