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Старейшины Панкисского ущелья требуют наказания виновных в смерти Темирлана Мачаликашвили
10.01.2018 14:26
Старейшины Панкисского ущелья заявляют, что виновные в смерти Темирлана Мачаликашвили должны быть наказаны.
Как заявил Первому каналу старейшина Хасо Хангошвили, если бы раненого своевременно перевели в заграничную клинику, его жизнь можно было спасти.
Раненный в ходе спецоперации в селе Дуиси Панкисского ущелья Темирлан Мачаликашвили скончался сегодня.
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