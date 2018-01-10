Старейшины Панкисского ущелья требуют наказания виновных в смерти Темирлана Мачаликашвили

10.01.2018 14:26 Старейшины Панкисского ущелья заявляют, что виновные в смерти Темирлана Мачаликашвили должны быть наказаны.



Как заявил Первому каналу старейшина Хасо Хангошвили, если бы раненого своевременно перевели в заграничную клинику, его жизнь можно было спасти.



Раненный в ходе спецоперации в селе Дуиси Панкисского ущелья Темирлан Мачаликашвили скончался сегодня.

















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