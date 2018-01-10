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Скончался экс-глава Нефте-газовой корпорации Грузии Георгий Чантурия
10.01.2018 17:14
Скончался бывший руководитель Международной нефтяной корпорации Грузии Георгий Чантурия, возглавлявший ее с момента основания до сентября 2004 года. Он курировал переговоры и осуществление строительства нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан и газопровода Баку – Тбилиси – Эрзерум.
Георгий Чантурия в 1982 году окончил филологический факультете ТГУ. До 1989 года занимал руководящие посты в правительственных структурах, параллельно занимался научно-педагогической деятельностью в вузах республики. В 1994-1996 гг. был первым Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Азербайджане; с 1996 года являлся чрезвычайным поверенным президента Грузии и президентом Международной нефтяной корпорации Грузии.
Награжден Орденом Чести.
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