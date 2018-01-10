EMC направит дело Темирлана Мачаликашвили в Страсбургский суд

10.01.2018 17:39 Центр преподавания и мониторинга прав человека отправит дело Темирлана Мачаликашвили в Европейский суд по правам человека. По словам юриста организации, Тамты Микеладзе, проблемным является как вопрос пропорциональности и необходимости стрельбы, так и своевременного оказания медицинской услуги Мачаликашвили в последующем.



"Стало ясно, что это было убийство, которое совершило государство по отношению Темирлана Мачаликашвили. Разумеется, мы используем все средства юридической защиты для того, чтобы установить правду по данному делу, и права пострадавшей семьи были до конца защищены. В этом деле проблемным является как вопрос пропорциональности и необходимости стрельбы, так и вопрос своевременного оказания медицинской помощи непосредственно в эпизоде ранения Мачаликашвили, и адекватность оказанной ему медицинской помощи в течение всех этих двух недель. Мы детально изучим эти вопросы и, разумеется, у нас окончательное равнение на то, чтобы установить правду по данному делу именно в Европейском суде. Из-за высокого политического интереса к делу у нас нет доверия, что его правильно расследуют на местном уровне"- говорит Тамта Микеладазе.



Сегодня утром Темирлан Мачаликашвили скончался. 26 декабря в ходе спецоперации в Панкисском ущелье его ранили в голову, с тех пор он был в коме, на искусственном дыхании.



Темирлана Мачаликашвили должны были перевезти для лечения в одну из клиник Турции, и между клиникой и Министерством здравоохранения шли переговоры. Члены его семьи требовали, чтобы его перевезли в Турцию.



В результате спецоперации, проведенной на рассвете 26 декабря, в общем, задержали пять человек, один из подозреваемых, Темирлан Мачаликашвили, был тяжело ранен. В СГБ заявили, что Мачаликашвили попытался оказать сопротивление, и привести в действие гранату. Тем временем члены семьи раненного заявили, что информация, распространенная Службой государственной безопасности, ложь. По их словам, оружия в доме не обнаружили, а у задержанного не было гранаты. Кроме того, они говорят, что в Мачаликашвили стреляли в спальне.



СГБ обвиняет задержанных в помощи Ахмеду Чатаеву и другим целям спецоперации Тбилиси.

















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