EMC выражает недоверие расследованию по делу Темирлана Мачаликашвили

10.01.2018 20:12 Представитель Центра обучения и мониторинга прав человека Тамта Микеладзе будет защищать интересы Мачаликашвили.



По ее словам, в деле Темирлана Мачаликашвили несколько вопросов проблематичны и у организации нет надежды на независимое расследование.



«Стало ясно, что это было убийство, которое совершило государство по отношению Темирлана Мачаликашвили. Разумеется, мы используем все средства юридической защиты для того, чтобы установить правду по данному делу, и права пострадавшей семьи были до конца защищены. В этом деле проблемным является как вопрос пропорциональности и необходимости стрельбы, так и вопрос своевременного оказания медицинской помощи непосредственно в эпизоде ранения Мачаликашвили, и адекватность оказанной ему медицинской помощи в течение всех этих двух недель. Мы детально изучим эти вопросы и, разумеется, у нас окончательное равнение на то, чтобы установить правду по данному делу именно в Европейском суде. Из-за высокого политического интереса к делу у нас нет доверия, что его правильно расследуют на местном уровне»- заявила Тамта Микеладзе.



Раненный в ходе спецоперации в селе Дуиси Панкисского ущелья Темирлан Мачаликашвили скончался сегодня. Об этом сообщил менеджер многопрофильной клиники им. Архангела Михаила, профессор Заза Лурсманашвили.



По информации Лурсманашвили, к утру состояние пациента ухудшилось, и спасти его не удалось.



Вчера уточнялись последние детали в связи с переводом Мачаликашвили в турецкую клинику.

















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