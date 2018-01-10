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Директор клиники им. Иашвили рассказал о причинах увольнения медперсонала


10.01.2018   20:52
Во многих департаментах клиники количество пациентов было намного меньше количества врачей и, соответственно, решение об освобождении кадров было приемлемым, — об этом заявил директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.

По его словам, данное решение не было спонтанным и об этом не раз говорили с персоналом.

«Нам пришлось принять очень тяжелое решение, но я хотел бы подчеркнуть, что это было не спонтанное решение, и его принятие было обусловлено условиями, созданными в последние месяцы и годы, и во многих департаментах поток пациентов систематически сокращался. Соответственно, было создано такое критическое положение, что в ряде случаев, количество врачей и пациентов в некоторых департаментах совершенно не соответствовало друг другу. Были случаи, когда число пациентов в некоторых департаментов было намного ниже, чем количество врачей, поэтому это решение было приемлемым, и у нас была речь об этом как на конференциях, так и во время встреч с врачами. Несмотря на наши многочисленные попытки, встала необходимость осуществления как кадровых, так и инфраструктурных изменений», — отметил Чхаидзе.

По его словам, у клиники нет финансовых проблем и ни один департамент не упразднен.

Уволенные врачи Центральной детской больницы имени Иашвили заявили, что намерены подать в суд на администрацию клиники. По их словам, 87 человек неожиданно были уволены в начале декабря прошлого года без предварительного уведомления.

Медперсонал требует разъяснений от клиники. По их словам, администрация не поясняет, по какой причине их уволили.

С целью изучения дела, уволенные сотрудники обратились и в министерство здравоохранения и аппарат Народного защитника.

Минздрав, со своей стороны, сделал заявление, что так как медперсонал не обращался к ним по данной проблеме, помочь им не смогут. В то же время ведомство заявило, что единственный путь разрешения данного спора - суд.






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