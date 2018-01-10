Премьера фильма «Шиндиси» может состоятся в десятую годовщину Августовской войны

10.01.2018 21:51 Премьера «Шиндиси» может символично состоятся в десятую годовщину Августовской войны. Информацию об этом распространяет автор идеи и продюсер фильма Эдмонд Минашвили.



По его словам, кинокартина начнет путешествовать по фестивалям с лета.



До этого, грузинская премьера может состоятся символично 8 августа 2018 года в селе Шиндиси, у мемориала погибших героев, для их близких.



Съемки «Шиндиси» начались в сентябре. Творческая группа устроила съемочную площадку в селе Орташени близ Гори. Специально для этой части съемок, состав актеров из 20 человек прошел двухнедельную подготовку на базе министерства обороны Грузии.



В военные съемки с задействованием пиротехники свою лепту внесло и министерство обороны.



Главные роли в фильме исполняют Гога Пипинашвили и работающий в Америке грузинский актер Дато Бахтадзе. Сейчас фильм на этапе монтажа.



Как поясняет Эдмонд Минашвили, чтобы довести картину до этой кондиции было потрачено более миллиона лари, однако этого недостаточно.



На съемки «Шиндиси» из резервного фонда правительства Грузии выделили 801 384 лари. Для завершения фильма необходимо привлечь дополнительные средства, из-за чего в титрах может появиться и ко-продукция.



Идея снять полнометражный художественный фильм об истории 17 военнослужащих, погибших у села Шиндиси в ходе российско-грузинской войны 2008 года принадлежит продюсеру «Шиндиси» Эдмонду Минашвили.



До «Шиндиси» были два полнометражных документальных фильма. Именно этот документальный материал стал основой сценария Ираклия Соломонашвили.



Фильм основан на реальных событиях российско-грузинской войны 2008 года.



Над фильмом, по специальному приглашению из Германии, работал режиссер Дито Цинцадзе.















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