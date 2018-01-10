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В теле Мачаликашвили обнаружено инородное тело - независимый судмедэксперт


10.01.2018   23:01
Сроки экспертизы будут длительными, так как предстоит провести много лабораторных исследований, - об этом сообщила журналистам нанятый семьей Мачаликашвили независимый эксперт Майя Николеишвили по завершению экспертизы тела Темирлана Мачаликашвили.

Она отметила, что заключение экспертизы будет совместным.

Майя Николеишвили рассказала об инородном теле, обнаруженном в теле Темирлана Мачаликашвили, и отметила, что оно уже отправлено на исследование.

«Исследование проведено как можно основательнее. Потребовалось довольно много времени для рентгено-контрастного поиска инородного тела, однако его извлекли и отправили на дополнительное лабораторное исследование. Это инородное тело, так записано и в компьютерной томографии. Оно коричневатое и очень маленького размера, но металл это или что-то еще, должны исследовать в лаборатории», - сказала Майя Николеишвили.

По ее словам, говорить о предварительных выводах рано. По информации Николеишвили, он полностью осуществила фотосъемку хода экспертизы. Кроме того, экспертные материалы были полностью опечатаны.






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