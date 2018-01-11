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Адвокат требует присвоить семье Мачаликашвили статус пострадавшего
11.01.2018 14:47
По заявлению адвоката семьи Мачаликашвили, Мариам Кублашвили, семье должен быть присвоен статус пострадавшего.
Кублишвили заявила журналистам, что до того дело касалось присвоения этого статуса Темирлану Мачаликашвили, но сейчас положение изменилось.
В то же время адвокат предполагает, что "во избежание проблем СГБ заявила о существовании в деле гранаты".
"Содержанием нашего заявления было, чтобы статус пострадавшего присвоили непосредственно Темирлану Мачаликашвили. Но сейчас нам придется изменить заявление, и требовать статуса пострадавшего для семьи. Следствие началось по статье злоупотребления служебным полномочием. Дело должно быть обязательно переквалифицировано. Здесь не нужно долго думать, им надо было предотвратить проблемы, поэтому свободно положили в дело гранату"- заявила Мариам Кублашвили.
Сегодня во второй половине дня Темирлана Мачаликашвили похоронят в селе Дуиси Панкисского ущелья. Он вчера скончался в больнице Святого Архангела Михаила. Позже в течение 4 часов проводилась экспертиза телу Мачаликашвили в бюро экспертизы Левана Самхараули.
Вчера тело Темирлана Мачаликашвили доставили в родительский дом в Панкиси.
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