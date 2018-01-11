У Темирлана Мачаликашвили не было гранаты - адвокат

11.01.2018 17:15 Ручная граната, которую по версии Службы госбезопасности Грузии попытался взорвать Темирлан Мачаликашвили во время спецоперации в Панкиси, приобщена к делу искусственно. Такое заявление сделала адвокат семьи Мачаликашвили Мариам Кублашвили.



СГБ ранее заявляла, что в ходе операции в доме в селе Дуиси 26 декабря спецназ применил “пропорциональную силу”, поскольку от 19-летнего Темирлана исходила угроза – он якобы пытался бросить в силовиков гранату. Парень получил ранение в голову и спустя почти две недели скончался.



Впрочем, как утверждает адвокат Кублашвили, есть много улик, которые свидетельствуют о том, что в момент спецоперации в руках Темирлана гранаты не было. “Одна из них – отправленное за несколько секунд до начала спецоперации смс-сообщение. За считанные скунды (спецназовцы, – прим. СОВЫ) выбили дверь и произвели выстрел. Он бы физически не успел ничего предпринять. Спецназовец же увидел в темноте свет от мобильного телефона и отреагировал на это”, – предполагает адвокат.



По словам Мариам Кублашвили, очевидцев произошедшего нет, посколько мать и отец Темирлана были задержаны силовиками на первом этаже дома. Только спустя несколько часов отца завели в комнату, где он увидел, что все в крови. “Все, кроме гранаты, которая была принесена в комнату”, – заявила адвокат семьи Мачаликашвили, добавив: “Чтобы оправда совершенное преступление они спокойно включили в дело эту гранату”.



Тем временем, независимый эксперт Майя Николеишвили, принимавшая участие в судмедэкспертизе, заявила, что на теле Темирлана Мачаликашвили нет двух пулевых ран (такая версия ранее появлялась в СМИ). По ее словам, зафиксировано лишь одно ранение в голову. Вместе с тем, эксперт назвала интересной деталью обнаруженное в теле инородное тело, которое было приобщено к делу и передано следствию.



Кроме того, Николеишвили выразила сомнение, что медики сознательно затягивали оказание хирургической помощи Мачаликашвили (такие обвинения озвучивали родственники погибшего). “Фактор времени имеет большое значение”, но причиной задержки скорее всего стала проблема медицинской координации в регионах Грузии, добавила эксперт.



Напомним, Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен во время антитеррористической операции в Панкисском ущелье 26 декабря. Тогда же силовики задержали еще четырех человек, заявив, что те связаны с Ахмедом Чатаевым, погибшим в ходе масштабной спецоперации в Тбилиси 21-22 ноября.















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