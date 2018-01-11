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В Панкиси простились с Темирланом Мачаликашвили


11.01.2018   17:22
В селе Дуиси Панкисского ущелья прошли похороны Темирлана Мачаликашвили. 19-летний парень получил смертельное ранение в ходе антитеррористической операции силовиков 26 декабря 2017 года.

По версии Службы госбезопасности Грузии, спецназовцы открыли огонь после того, как Темирлан попытался взорвать ручную гранату. Семья погибшего и адвокат эту версию категорически отвергает.

На протяжении почти двух недель житель Дуиси находился в состоянии комы. Он скончался утром 10 января – незадолго до того, как должен был быть перевезен в одну из турецких клиник. Смерть Темирлана Мачакашвили вызвала в грузинском обществе серьезный резонанс и споры о методах правоохранителей и необходимости борьбы с терроризмом.






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