Каким будет 2018 год для грузинского театра – новая модель финансирования

11.01.2018 18:58 Министр культуры, охраны памятников и спорта Михаил Гиоргадзе говорит о необходимости привлечения альтернативного финансирования со стороны театров и заявляет, что схема финансирования нуждается в реформах.



«Мы должны понимать, что мы живем в определенной реальности, бюджет министерства и всей страны не бесконечен и безграничен. Мы обязаны искать альтернативные способы финансирования. Я бы хотел, чтобы театр больше думал об этом. Самой главной задачей остается вопрос альтернативного финансирования, а также подготовка и использование человеческих ресурсов для этого», — заявил Михаил Гиоргадзе.



Какие основные вызовы существуют перед государственными театрами и каким будет 2018 год для грузинского театра?

Министерство в ближайшем будущем представит проект финансирования. Именно потом выяснится больше деталей. Однако в ходе разговора с министром становится ясно, что выделение больших средств из государственного бюджета в этом направлении не планируется. Бюджет на 2018 год уже утвержден, и в этом году приоритетом будет именно новая модель финансирования. Министр надеется, что переход на новую модель будет проходить безболезненно, а новые избранные художественные руководители смогут найти альтернативные финансовые ресурсы.



«Это публичное финансирование подразумевает взаимную подотчетность, оформление контрактов для того, чтобы эта модель была выстроена согласно европейской практике. Мы пригласили Териса Сандлера, который провел исследования и выдал рекомендации. После обработки деталей, мы обнародуем этот документ и обсудим его с новыми художественными руководителями», — говорит Михаил Гиоргадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

