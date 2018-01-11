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Акаедемика Марику Лорткипанидзе похоронили в Дидубийском пантеоне
11.01.2018 19:19
Академика Марику Лорткипанидзе похоронили в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.
В течение дня гражданская панихида проходила в кафедральном соборе Сиони.
Соболезнования членам семьи принесли представители сферы науки и искусства, политики и рядовые граждане.
На панихиде присутствовали члены кабинета министров, депутаты парламента, представители оппозиции. В Сионском храме также присутствовал бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили с супругой. В соборе прочли и письмо Патриарха.
Сегодня стало известно, что в Тбилисском государственном университете учредят стипендию имени Марики Лорткипанидзе. Кроме того, откроется и аудитория ее имени.
Марика Лорткипанидзе скончалась в возрасте 95 лет 8 января.
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