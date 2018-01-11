Акаедемика Марику Лорткипанидзе похоронили в Дидубийском пантеоне

11.01.2018 19:19 Академика Марику Лорткипанидзе похоронили в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей.



В течение дня гражданская панихида проходила в кафедральном соборе Сиони.



Соболезнования членам семьи принесли представители сферы науки и искусства, политики и рядовые граждане.



На панихиде присутствовали члены кабинета министров, депутаты парламента, представители оппозиции. В Сионском храме также присутствовал бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили с супругой. В соборе прочли и письмо Патриарха.



Сегодня стало известно, что в Тбилисском государственном университете учредят стипендию имени Марики Лорткипанидзе. Кроме того, откроется и аудитория ее имени.



Марика Лорткипанидзе скончалась в возрасте 95 лет 8 января.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

