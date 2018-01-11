Мариам Лорткипанидзе желала постричься в монахини - Илия Второй

11.01.2018 19:29 На гражданской панихиде по Марике Лорткипанидзе в Сионском соборе протопресвитер Георгий Звиададзе зачитал письмо Илии Второго.



«Хочу выразить душевную боль в связи с кончиной одной из выдающихся женщин нашего времени – Мариам Лорткипанидзе. Она была примером по мудрости, знаниям, патриотизму, любви к Господу. Мало кто знает, что в последнее время она желала постричься в монахини, однако не смогла осуществить это, однако перед Господом жертвой считается и желание. Возносим молитвы за бессмертную душу Мариам, чтобы Господь даровал ей Небеса Обетованные. А членам семьи и близким даровал спокойствие и непоколебимую веру в то, что жизнь не завершается со смертью, а является началом вечной истинной жизни, готовиться к которой должны все мы», — говорится в письме Патриарха.



Марику Лорткипанидзе похоронят сегодня в Дидубийском пантеоне. Академик скончалась в возрасте 95 лет 8 января.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

