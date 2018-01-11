|
Мариам Лорткипанидзе желала постричься в монахини - Илия Второй
11.01.2018 19:29
На гражданской панихиде по Марике Лорткипанидзе в Сионском соборе протопресвитер Георгий Звиададзе зачитал письмо Илии Второго.
«Хочу выразить душевную боль в связи с кончиной одной из выдающихся женщин нашего времени – Мариам Лорткипанидзе. Она была примером по мудрости, знаниям, патриотизму, любви к Господу. Мало кто знает, что в последнее время она желала постричься в монахини, однако не смогла осуществить это, однако перед Господом жертвой считается и желание. Возносим молитвы за бессмертную душу Мариам, чтобы Господь даровал ей Небеса Обетованные. А членам семьи и близким даровал спокойствие и непоколебимую веру в то, что жизнь не завершается со смертью, а является началом вечной истинной жизни, готовиться к которой должны все мы», — говорится в письме Патриарха.
Марику Лорткипанидзе похоронят сегодня в Дидубийском пантеоне. Академик скончалась в возрасте 95 лет 8 января.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна