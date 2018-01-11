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Грузинские ученые создали препарат для борьбы с мраморным клопом


11.01.2018   19:34
Факультет аграрной науки и инженеринга биосистем Технического университета Грузии, и Центр биотехнологий создали препарат для борьбы с мраморным клопом.

По заявлению профессора Арчила Чиракадзе, эффективность раствора равна примерно 90%.

"В природе есть много растений, к которым мраморный клоп не прикасается, и раствор был изготовлен из экстрактов, изъятых именно из этих растений. Мы испытали его в лабораторных условиях, и летальность мраморного клопа сравнялась с летальностью того препарата (бифетрин), который используют для борьбы против мраморного клопа"- заявил Чиракадзе.

По его же словам, если будут использовать этот раствор, расходы государства в борьбе против мраморного клопа значительно сократятся.

По информации Чиракадзе, идея создания раствора давно существует, но предложения ученых до настоящего времени не рассматривали на государственном уровне. А на данном этапе Министерство сельского хозяйства проводит активные встречи с научными кругами.

В минувшем году мраморный клоп нанес значительный урон сельскохозяйственным культурам, особенно ореху и мандарину. В 2016 году вредитель стал причиной убытков ореховой отрасли на 50-60 миллионов лари, уточненные данные минувшего года пока не существуют.

Что касается будущего года, по информации министра сельского хозяйства Левана Давиташвили, в 2018 году против мраморного клопа будет опрыскано до миллиона гектаров площади. В общем итоге в будущем году из государственного бюджета против вредителя будут выделены 49 миллионов лари, которые пойдут на приобретение препаратов для опрыскивания, и соответствующей техники.






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