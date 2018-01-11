Регбийному клубу «Армия» нашли финансирование до конца сезона

11.01.2018 19:57 Регбийный клуб «Армия» был под угрозой роспуска до завершения сезона Большой десятки из-за прекращения финансирования.



Сегодня в связи с этим вопросом в Союзе регби Грузии состоялась встреча. На ней присутствовали представители министерства обороны Грузии, департамента спорта министерства культуры Грузии, Союза регби Грузии и клуба.



Было решено, что регбийному клубу «Армия» позволят завершить сезон. Они получат поэтапное финансирования из министерств обороны и культуры. До завершения сезона «Армия» будет пользоваться регбийной инфраструктурой бесплатно.



После завершения сезона Большой десятки, если клуб не сможет найти спонсора, планируется его ликвидация.















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