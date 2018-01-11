Ветераны украинского футбола сыграют на турнире в Грузии

11.01.2018 21:09 Второй год подряд в середине января Тбилиси становится местом сбора звезд футбола самой величины. В столицу Грузии приезжают помериться силами сборные ветеранов ведущих стран Европы, чтобы определив сильнейшего почтить память своего друга и коллеги, ответственного в УЕФА за связи с национальными ассоциациями Давида Петриашвили, который два года назад в расцвете сил ушел в мир лучший.



На этот раз 14-го января за престижный трофей на поле Олимпийского дворца будут соревноваться шесть сборных. В группу «А» попали Грузия, Испания и Италия, в группу «В» — Украина, Турция и УЕФА. Согласно формату турнира, в группе команды встречаются друг с другом, по две лучшие выходят в полуфинал, победители которого в финале и определят сильнейшего. В прошлом году сборная Украины блестяще прошла турнирную дистанцию (Азербайджан — 3:3, Испания — 3:2, Турция — 3:1), только в финале уступив хозяевам, грузинам — 4:7.



В этом году «сине-желтые» под руководством тренера Анатолия Демьяненко решительно настроены финишировать первыми. «За прошлый год наша сборная провела 42 матча, все игроки держат себя в форме, есть серьезная конкуренция за место в составе. Везде стараемся играть на победу, по-другому игроки с такими громкими именами и не умеют», — отметил Анатолий Васильевич. Участие сборной Украины на турнире в Грузии пройдет при поддержке Федерации футбола Украины, Ассоциации ветеранов футбола Украины и ООО «Агробизнес».



Состав сборной Украины изобилует звездными именами: Олег Собуцкий, Виталий Рева, Вячеслав Шевчук, Эдуард Цихмейструк, Сергей Назаренко, Владимир Езерский, Вячеслав Свидерский, Богдан Шершун, Андрей Донец, Владимир Бондаренко.



Собственно, и в других сборных собраны игроки высочайшего калибра. В составе Грузии, в частности, выйдут всем известные Кахабер Каладзе, Леван Кобиашвили, Александр Иашвили, Георгий Деметрадзе, Давид Муждири, Италии — Никола Аморузо, Маурицио Ганс, Массимо Агостини, Алессандро Бьянки, Массимо Паганини, Испании — Жоан Капдевила, Хосе Амависка, Маркус Сенна, Висенте Энгонга. Команду УЕФА, составленную из сотрудников ассоциации, усилят Патрик Мюллер, Кристиан Киву, Деян Станкович, Иоанн Лупеску, Миленко Ачимович. Крепким орешком выглядит и сборная Турции, в состав которой включены игроков с опытом выступлений в сборной страны и в европейских клубах.















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