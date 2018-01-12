Суд Азербайджана сегодня, возможно, вынесет приговор по делу Афгана Мухтарлы

12.01.2018 12:14 Суд Азербайджана сегодня, возможно, вынесет приговор по делу Афгана Мухтарлы. Как сообщил агентству «IPN» адвокат Мухтарлы – Арчил Чопикашвили, на предыдущем процессе сторона обвинения практически завершила изучение доказательств и сегодня, если прокуратура Азербайджана больше не будет изучать оставшиеся письменные доказательства, сторона защиты начнет изучение своих доказательств.



«После изучения доказательств стороны защиты, наверное, показания суду даст уже сам Афган Мухтарлы, затем суд вынесет приговор. Не исключено, что все это произойдет уже сегодня», - сообщил Чопикашвили.

По его же словам, для присутствия на процессе в Азербайджан уже направился представитель организации «42-я статья Конституции».



Азербайджанский оппозиционный журналист Афган Мухтарлы исчез в Тбилиси 29 мая прошлого года. Позже оказалось, что он находится в Азербайджане. Афгана Мухтарлы обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана и контрабанде.















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