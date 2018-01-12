Патриархия требует приостановить рассмотрение законопроекта о декриминализации легких наркотиков

12.01.2018 14:23 В заявлении патриархии сказано, что употребление наркотиков тяжелый грех, но патриархия Грузии никогда не поддерживала, и сейчас не согласна с тем, чтобы больным наркоманией присуждали заключение.



"Как известно, 27 декабря минувшего года комитет здравоохранения парламента Грузии на уровне принципов поддержал инициативу декриминализации легких наркотиков, что вызвало большое отличие мнений в обществе, и этого вопроса в общих чертах коснулся также католикос-патриарх всея Грузии в "Рождественском эпистоле".



Поскольку в парламенте по-прежнему продолжаются встречи в связи с этой темой, хотим дополнительно заявить следующее: мы считали и считаем, что употребление наркотиков является тяжелым грехом, но патриархия Грузии никогда не поддерживала, и сейчас не согласна с тем, чтобы больным наркоманией присуждали заключение"- говорится в заявлении патриархии.



Но патриархия считает, что до того как осуществить эту инициативу, необходимо своевременное решение следующих вопросов:



"Церковь всегда поддерживала проведение резких мероприятий в адрес распространителей наркотиков, поскольку это является преступлением перед народом, и государство должно противостоять этому действию со всей суровостью, что должно отразиться в дополнительных регуляциях;



Видно, что соответствующие государственные структуры на данном этапе не готовы к контролю ожидаемых негативных тенденций, и все должны представить свое видение;



Необходимо, чтобы члены семьи, и особенно дети были защищены от вредительского влияния наркозависимого члена;



В стране не устроены должным образом специальные центры реабилитации, где у людей с заболеванием наркомании будет возможность исправиться, и это положение следует быстро изменить;



В связи с употреблением наркотиков необходима активная включенность медиа средств, чтобы сформировать общественное мнение с целью внедрения здорового образа жизни;



Необходимо ввести специальный курс в учебных заведениях, чтобы, прежде всего молодежь осознала, чем грозит им завтрашний день в случае наркозависимости, и создать у них негативное отношение к наркотикам;



Следует ужесточить меры в связи с незаконным ввозом, распространением этих наркотиков в местах общественного сбора, и особенно его употреблением в кругу несовершеннолетних;



Необходимо с учетом европейского опыта определить вопрос обеспечения работой наркозависимых людей и др."- говорится в заявлении патриархии.



В патриархии считают, что эти направления в представленном варианте законопроекта не отражены:



"Что явствует о необходимости приостановления его рассмотрения. В то же время мы считаем необходимым устроить широкое общественное рассмотрение данной темы с участием и включенностью власти, психологов, врачей, юристов, духовенства, правозащитников, журналистов, педагогов, вообще интеллигенции, правоохранителей, и других, чтобы скоропалительные решения не поставили страну перед большим испытанием"- сказано в заявлении патриархии Грузии.

















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