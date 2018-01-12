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Сегодня день рождения легендарного грузинского футболиста Михаила Месхи
12.01.2018 14:25
Грузинский футболист, нападающий, и полузащитник Михаил Месхи родился 12 января 1937 года в Тбилиси.
В течение своей футбольной карьеры он играл в "Динамо" Тбилиси (1954-69) и "Локомотиве" (1970). Забил 35 голов в Национальной сборной СССР, и принял участие в Чемпионате мира 1962 года. Он также появился на первом розыгрыше Кубка Наций в 1960 году, который выиграл Советский Союз.
В 1998 году Месхи был назван лучшим игроком в истории футбола Грузии, и членом "команды мечты" Грузии 20-го века.
Футболист в 356 проведенных матчей 76 раз брал ворота противника.
Стадион "Локомотив" Тбилиси носит его имя. В 2014 году на стадионе его имени был открыт его бронзовый памятник.
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