Туристка из Магнитогорска чудом выжила, упав с 20-метровой скалы в Грузии

12.01.2018 17:09 30-летняя жительница Магнитогорска Елена Кириллова упала с 20-метровой отвесной скалы во время отдыха в Грузии. Женщина осталась жива, но родным нужна помощь в ее транспортировке на родину, сообщила сестра пострадавшей Надежда Кириллова.



«Мы решили вместе провести Рождественские каникулы 2018 в Грузии, в Тбилиси.

Но несчастный случай нарушил наши планы. 3 января 2018 г. Елена оступилась в горах и упала с отвесной 20-метровой скалы (8-этажное здание). Она осталась в живых только благодаря чуду, — написала Надежда Кириллова в социальных сетях. — У нее множественные переломы, гематомы, контузия легкого… (прилагаю справку из клиники). Ей сложно дышать самостоятельно, помогает подключенный аппарат с кислородом. Ее мучают жуткие боли и последствия от различных препаратов (обезболивающие, наркотики, антибиотики…)».





По словам сестры, клиника уже выставила счет на пять тысяч долларов. По словам врачей, восстановление Елены займет от двух до четырех месяцев. Транспортировать домой женщину можно только лежа и в сопровождении медицинского специалиста. Стоимость транспортировки составляет около семи тысяч долларов.



«Посольство РФ нам в помощи отказало. Страховки нет, — добавила Надежда Кириллова. — Родственники, друзья, коллеги не имеют возможности оплатить дорогостоящее пребывание Елены в клинике и транспортировку ее домой, в Магнитогорск. На сегодняшний день речь идет о сумме в $11800. Никогда не думала, что такое может случиться, но жизнь такая штука… не знаешь, что будет завтра или через час. Надо ценить каждую минуту жизни, беречь себя и своих родных. Сердечно прошу помощи. Возможно кто-то проходил через подобное и может помочь необходимой информацией. Елена — солнце для всех вокруг, самая жизнерадостная, чудесная и добрая девушка на свете».



Сейчас сама Надежда находится вместе с сестрой в Грузии. В Челябинской области на связи находится близкая подруга пострадавшей Анна Плеханова. О том, как помочь семье, можно узнать у нее или у самой Надежды.



"Росбалт"











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