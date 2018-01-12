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Супруга Мухтарлы обвинила Азербайджан и Грузию в совершении совместного преступления


12.01.2018   17:39
Супруга азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы, приговоренного 12 января к 6 годам тюрьмы, возложила ответственность за его судьбу на Баку и Тбилиси. “Мы оцениваем решение суда как совместное решение Азербайджана и Грузии”, – заявила Лейла Мустафаева агентству IPN.

По ее словам, правительство Грузии вместе с премьер-министром Георгием Квирикашвили внесли свою лепту в задержание и арест Мухтарлы.

“Это организованное преступление произошло в Грузии и продолжилось в Азербайджане. Ответственность за арест Афгана Мухтарлы ложится и на правительство Азербайджана, и на правительство Грузии”, – подчеркнула Мустафаева. Она уверена, что власти Азербайджана, посадив Афгана в тюрьму, решили “убрать” неугодного журналиста-расследователя. “Несмотря на это я и коллеги моего мужа доведем начатое расследование до конца”, – добавила она.

Напомним, проживавший в Тбилиси вместе с семьей Афган Мухтарлы в мае 2017 года таинственным образом оказался в бакинском изоляторе и был обвинен в незаконном пересечении государственной границы и контрабанде. Сам журналист, известный своими критическими статьями в адрес властей Азербайджана, утверждает, что его похитили.






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