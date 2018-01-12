Супруга Мухтарлы обвинила Азербайджан и Грузию в совершении совместного преступления

12.01.2018 17:39 Супруга азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы, приговоренного 12 января к 6 годам тюрьмы, возложила ответственность за его судьбу на Баку и Тбилиси. “Мы оцениваем решение суда как совместное решение Азербайджана и Грузии”, – заявила Лейла Мустафаева агентству IPN.



По ее словам, правительство Грузии вместе с премьер-министром Георгием Квирикашвили внесли свою лепту в задержание и арест Мухтарлы.



“Это организованное преступление произошло в Грузии и продолжилось в Азербайджане. Ответственность за арест Афгана Мухтарлы ложится и на правительство Азербайджана, и на правительство Грузии”, – подчеркнула Мустафаева. Она уверена, что власти Азербайджана, посадив Афгана в тюрьму, решили “убрать” неугодного журналиста-расследователя. “Несмотря на это я и коллеги моего мужа доведем начатое расследование до конца”, – добавила она.



Напомним, проживавший в Тбилиси вместе с семьей Афган Мухтарлы в мае 2017 года таинственным образом оказался в бакинском изоляторе и был обвинен в незаконном пересечении государственной границы и контрабанде. Сам журналист, известный своими критическими статьями в адрес властей Азербайджана, утверждает, что его похитили.















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