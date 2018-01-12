Представители Baku Business Factory обсудили в Грузии перспективы сотрудничества с Агентства инноваций и технологий

12.01.2018 19:11 Baku Business Factory и Агентство инноваций и технологий Грузии обсудили перспективы сотрудничества

Тбилиси, 11 января.



Представители Baku Business Factory (BBF) в ходе визита в Грузию 11 января встретились с руководством Агентства инноваций и технологий Грузии.



Как сообщает АЗЕРТАДЖ, член правления BBF Анар Аскеров на встрече с директором Агентства инноваций и технологий Грузии Георгием Звиададзе, главой отдела международных отношений Марьям Лашхи и другими лицами дал подробную информацию о деятельности BBF, возможностях поддержки реализуемых проектов, менторстве, привлечении инвестиций для проектов и пр.



Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества между BBF и Агентством инноваций и технологий Грузии, обмена опытом между азербайджанскими стартапами в Грузии и грузинскими стартапами в Азербайджане.



В ходе беседы была достигнута предварительная договоренность относительно подписания меморандума о сотрудничестве между BBF и Агентством в Баку.



Отметим, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.



Агентство инноваций и технологий Грузии было создано в 2014 году. Его целью является формирование в Грузии инновационной экосистемы, стимулирование использования инноваций и технологий в различных секторах, содействие коммерциализации инновационного предпринимательства, изобретений и исследований, поддержка IT и инновационных стартапов.

















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