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Футбольный матч между Азербайджаном и Грузией отменен


12.01.2018   20:52
В программе подготовки сборной Азербайджана, готовящейся к предстоящим в Анталье учебно-тренировочным сборам, произошли изменения, сообщает официальный сайт АФФА.

В связи с отменой сбора грузинской команды в Анталье запланированный на 2 февраля товарищеский матч Азербайджан - Грузия не состоится.

Согласно проведенным между АФФА и Грузинской футбольной федерацией переговорам, товарищеский матч между сборными Азербайджана и Грузии может пройти в один из соответствующих матчевых дней ФИФА.






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