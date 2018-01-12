|
Футбольный матч между Азербайджаном и Грузией отменен
12.01.2018 20:52
В программе подготовки сборной Азербайджана, готовящейся к предстоящим в Анталье учебно-тренировочным сборам, произошли изменения, сообщает официальный сайт АФФА.
В связи с отменой сбора грузинской команды в Анталье запланированный на 2 февраля товарищеский матч Азербайджан - Грузия не состоится.
Согласно проведенным между АФФА и Грузинской футбольной федерацией переговорам, товарищеский матч между сборными Азербайджана и Грузии может пройти в один из соответствующих матчевых дней ФИФА.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна