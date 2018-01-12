Футбольный матч между Азербайджаном и Грузией отменен

12.01.2018 20:52 В программе подготовки сборной Азербайджана, готовящейся к предстоящим в Анталье учебно-тренировочным сборам, произошли изменения, сообщает официальный сайт АФФА.



В связи с отменой сбора грузинской команды в Анталье запланированный на 2 февраля товарищеский матч Азербайджан - Грузия не состоится.



Согласно проведенным между АФФА и Грузинской футбольной федерацией переговорам, товарищеский матч между сборными Азербайджана и Грузии может пройти в один из соответствующих матчевых дней ФИФА.















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