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Национальный музей присоединяется к всемирной акции
12.01.2018 21:47
Национальный музей впервые присоединяется к всемирной акции. #მოდიმუზეუმში (#приходивмузей), сними «селфи» и загрузи с хештегом #MuseumSelfie и #GNMuseumSelfie.
Изначально акция началась в Твиттере в 2014 году с целью популяризации всемирных музеев. Посетители снимают «селфи» в разных музейных пространствах и выкладывают в социальную сеть с хештегами.
Целью идеи является большая интеграция музеев в социальные сети. Посетители останавливаются у различных экспонатов по всему миру, снимают на фоне них «селфи» и загружают фотографии в Инстаграм, Твиттер и Фейсбук.
Руководитель департамента по связям с общественностю Национального музея Ано Верулашвили заявила Первому каналу, что акция «Приходи в музей и сними селфи» намечена на 17 января и она ждет всех любителей искусства и фотографии.
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