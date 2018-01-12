C какой интенсивностью в Грузии используют социальную сеть – исследование

12.01.2018 22:17 Для общения с друзьями и сотрудниками социальные сети больше используют женщины, чем мужчины – исследование об использовании социальных сетей публикует «Айфиэм исследования».



Согласно их данным, мужчины для общения с друзьями больше времени уделяют коммуникации живьем.

В большинстве, пользователи социальных сетей во время входа часто проводят там около полу часа. Таких 43%.



Во время одного входа в социальную сеть, остаются там от получаса до одного часа 36%.



Социальную медиа пользователи используют ежедневно, в большинстве – два или более раз в день.



Социальными сетями пользуются почти все возрастные категории. Однако люди в возрасте более 55 лет отличаются низкой интенсивностью использования сети. 50% из них пользуются социальной сетью раз в месяц или даже реже.



Личной встрече с друзьями женщины уделают мало времени, до двух часов в неделю. Часто – от получаса до одного часа.



Мужчины, в большинстве, проводят с друзьями более 2 часов. А половина мужчин - 49% 4 и больше часов.

Схожее положение и с точки зрения коммуникации на рабочем месте. Женщины больше времени уделяют общению с сотрудниками с помощью социальных сетей. Большинство - (28,5%) – тратит на это от 30 минут до 1 часа, а большинство мужчин - (35,2%) – до получаса. Кроме того, 23,5% мужчин и вовсе не пользуется социальной сетью.



В исследовании приняли участие до 600 человек.















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