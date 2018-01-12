По информации агентства культурного наследия, освещение, которое наносила ущерб фреске в Гелати демонтировано

12.01.2018 22:25 Подсветка средневековой фрески в Гелатском монастыре была демонтирована после обращения пользователей фейсбука, сообщают в Национальном агентстве по охране культурного наследия Грузия.



В Агентстве по охране культурного наследия Грузии заявляют, что незамедлительно отреагировали на факт и, с соглашения местной епархии, сняли освещение.



«Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии приветствует каждую инициативу, которая касается спасения и заботы о нашем культурном наследии и подталкивает нас к реагированию. Мы хотим убедить общество в том, что Агентство готово отреагировать на нарушения любого типа и постоянно открыто для сотрудничества с общественностью», — говорится в сообщении организации.



Агентство также благодарит за неравнодушие гражданского активиста Николоза Николозошвили.



7 января пользователь Николоз Николозошвили в публичной группе «Историки искусства» разместил фото, на котором была запечатлена лампа, подсвечивающая фреску главного монастыря Гелати. На снимки видно, что лампа находится в несколько сантиметрах от росписи. Николозошвили также указал, что высокая температура на колбе мощной лампы наносит вред тонким слоям краски.















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