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Грузинские гандболисты проиграли сборной Латвии в Клайпеде


13.01.2018   15:26
Мужская сборная Грузии по гандболу уступила команде Латвии 21:24 в Клайпеде в первом матче квалификационного этапа чемпионата Мира-2019.

Первая половина встречи завершилась в пользу грузинских гандболистов со счетом 12:11. Такой результат стал следствием великолепной игры голкипера Шоты Тевзадзе, который, в общей сложности, отразил пять из шести 7-метровых бросков.

Выше всяких похвал сыграл и Георгий Цховребадзе, ставший самым результативным игроком матча. На счету 16-летнего спортсмена семь заброшенных мячей. При этом стоит отметить, что для молодого гандболиста встреча на таком уровне стала первой в его карьере.

Однако, несмотря на впечатляющую игру Тевзадзе и Цховребадзе, во втором тайме сборная Латвии перехватила инициативу и выиграла отрезок 13:9, а вместе с ним и матч 24:21.

Во втором матче группы сборная Литвы разгромила Израиль со счетом 36:20.

В субботу грузинские гандболисты проведут свой второй матч на турнире. Их соперником станет команда Литвы. Во второй встрече сыграют Израиль и Латвия.

Во второй квалификационный раунд чемпионата Мира-2019, который состоится в Германии и Дании, выходит только победитель группы.

Действующим чемпионом Мира по гандболу среди мужчин является сборная Франции, которая выиграла четыре из пяти последних чемпионатов Мира.

"Спутник-Грузия"





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