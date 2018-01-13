Грузинские гандболисты проиграли сборной Латвии в Клайпеде

13.01.2018 15:26 Мужская сборная Грузии по гандболу уступила команде Латвии 21:24 в Клайпеде в первом матче квалификационного этапа чемпионата Мира-2019.



Первая половина встречи завершилась в пользу грузинских гандболистов со счетом 12:11. Такой результат стал следствием великолепной игры голкипера Шоты Тевзадзе, который, в общей сложности, отразил пять из шести 7-метровых бросков.



Выше всяких похвал сыграл и Георгий Цховребадзе, ставший самым результативным игроком матча. На счету 16-летнего спортсмена семь заброшенных мячей. При этом стоит отметить, что для молодого гандболиста встреча на таком уровне стала первой в его карьере.



Однако, несмотря на впечатляющую игру Тевзадзе и Цховребадзе, во втором тайме сборная Латвии перехватила инициативу и выиграла отрезок 13:9, а вместе с ним и матч 24:21.



Во втором матче группы сборная Литвы разгромила Израиль со счетом 36:20.



В субботу грузинские гандболисты проведут свой второй матч на турнире. Их соперником станет команда Литвы. Во второй встрече сыграют Израиль и Латвия.



Во второй квалификационный раунд чемпионата Мира-2019, который состоится в Германии и Дании, выходит только победитель группы.



Действующим чемпионом Мира по гандболу среди мужчин является сборная Франции, которая выиграла четыре из пяти последних чемпионатов Мира.



"Спутник-Грузия"











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