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В Рустави задержан мужчина, избивший свою беременную супругу


13.01.2018   15:47
26-летний мужчина был задержан в Рустави по обвинению в домашнем насилии, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Согласно данным следствия, задержанный физически расправился со своей супругой – 19-летней Т.Г., которая находится на девятом месяце беременности.

По информации МВД, случаи насилия в семье происходили и раньше – Т.Г. неоднократно становилась жертвой насилия со стороны мужа, из-за чего последнему был выписан ограничительный ордер. В настоящее время задержанный находится под условным наказанием.

Следствие по факту начато по второй части 126 статьи УК Грузии — «систематические побои или иное насилие в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

С 2014 года семейное насилие вынесли в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела.

Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейного конфликта. В 2014 году в результате семейных разборок погибли 14 женщин.

По данным МВД, в 2017 году в Грузии было зафиксировано около 700 случаев семейного насилия.






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