В Рустави задержан мужчина, избивший свою беременную супругу

13.01.2018 15:47 26-летний мужчина был задержан в Рустави по обвинению в домашнем насилии, сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Согласно данным следствия, задержанный физически расправился со своей супругой – 19-летней Т.Г., которая находится на девятом месяце беременности.



По информации МВД, случаи насилия в семье происходили и раньше – Т.Г. неоднократно становилась жертвой насилия со стороны мужа, из-за чего последнему был выписан ограничительный ордер. В настоящее время задержанный находится под условным наказанием.



Следствие по факту начато по второй части 126 статьи УК Грузии — «систематические побои или иное насилие в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.



С 2014 года семейное насилие вынесли в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела.



Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейного конфликта. В 2014 году в результате семейных разборок погибли 14 женщин.



По данным МВД, в 2017 году в Грузии было зафиксировано около 700 случаев семейного насилия.















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