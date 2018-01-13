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ГПЦ надеется получить разъяснения по поводу встречи Бибилова с Патриархом Сербским


13.01.2018   19:26
Получить разъяснения по поводу встречи лидера оккупированного Цхинвальского региона Анатолия Бибилова с Патриархом Сербским Иринеем были поручены патриархией Грузии протопресвитеру отцу Георгию Звиададзе. Об этом Первому каналу заявил сам Звиададзе.

По его словам, по данному вопросу он пытается связаться с патриархией Сербии, но пока коммуникация не состоялась. Отец Георгий Звиададзе думает, что получит ответ от патриархии Сербии в понедельник, 15 января.

Первый канал в связи с данным вопросом связался с министерством иностранных дел Грузии в котором заявили, что детали произошедшего уточняются грузинским посольством с патриархией Сербии.

Де — факто лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов встретился с патриархом Сербским Иринеем.






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