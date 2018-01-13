ГПЦ надеется получить разъяснения по поводу встречи Бибилова с Патриархом Сербским

13.01.2018 19:26 Получить разъяснения по поводу встречи лидера оккупированного Цхинвальского региона Анатолия Бибилова с Патриархом Сербским Иринеем были поручены патриархией Грузии протопресвитеру отцу Георгию Звиададзе. Об этом Первому каналу заявил сам Звиададзе.



По его словам, по данному вопросу он пытается связаться с патриархией Сербии, но пока коммуникация не состоялась. Отец Георгий Звиададзе думает, что получит ответ от патриархии Сербии в понедельник, 15 января.



Первый канал в связи с данным вопросом связался с министерством иностранных дел Грузии в котором заявили, что детали произошедшего уточняются грузинским посольством с патриархией Сербии.



Де — факто лидер оккупированного Цхинвальского региона Анатолий Бибилов встретился с патриархом Сербским Иринеем.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

