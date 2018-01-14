День грузинского театра отмечают в Доме актеров

14.01.2018 14:38 При организации «Театрального общества Грузии» и поддержке министерства культуры и спорта, в Доме актеров имени Акакия Хорава День грузинского театра отмечают различными мероприятиями.



Пройдет презентация книги-альбома «Верико Анджапаридзе», автором которого является искусствовед Георгий Джанберидзе.



Кроме того, пройдет моноспектакль об основании Ильей Чавчавадзе драматического общества Грузии.



Сегодня же будут переданы несколько наград и премий. Мероприятие состоится в 16:00.



День грузинского театра традиционно отмечается 14 января. Свое летоисчисление он ведет с того вечера, когда впервые в этот день 1850 году была показана пьеса основателя профессионального грузинского театра Георгия Эристави.

















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